Le Premier ministre irakien, Ali al Zaïdi, a ordonné mardi au ministère fédéral du Pétrole de prendre en charge l'exploitation des champs pétroliers du nord du pays sous contrôle des forces kurdes dans le cadre d'une enquête au sein de la North Oil Company pour des soupçons de contrebande.

C ette initiative intervient alors que le gouvernement de Bagdad s'attaque aux réseaux de contrebande qui ont, selon des responsables irakiens, permis à la milice Kataïb Hezbollah, la plus puissante alliée de l'Iran dans le pays, de récolter des centaines de millions de dollars en écoulant du pétrole volé.

L e chef du gouvernement semi-autonome du Kurdistan, Marsour Barzani a jugé "inacceptable" la décision du gouvernement irakien, qui risque de provoquer une nouvelle confrontation politique et sécuritaire entre Bagdad et Erbil.

L'ordre de réquisition d'Ali al Zaïdi concerne les gisements dépendant du ministère dans les provinces de Diyala, Kirkouk, Salaheddine et Ninive, a précisé son cabinet.

La directive du Premier ministre repose sur le principe selon lequel "la souveraineté nationale est indivisible et la protection des richesses de l'Irak est un combat pour la survie dans lequel l'État met fin à toutes les formes de contrebande", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Selon trois sources, le principal gisement contrôlé par les forces kurdes, Khormala, semble être concerné par cette mesure.

Le Premier ministre irakien a également ordonné à l'autorité de contrôle des frontières de prendre en charge tous les postes frontaliers du Kurdistan et au gouvernement régional kurde de n'approuver les exportations de pétrole qu'avec l'aval du ministère fédéral.

Pendant plus de deux ans, jusqu'à un accord en septembre 2025, les ventes de pétrole du Kurdistan irakien à la Turquie avaient été suspendues à la suite d'une querelle entre les autorités autonomes et le gouvernement de Bagdad.

Ali al Zaïdi a également limogé le chef de l'autorité de contrôle des frontières et suspendu le directeur général de la North Oil Company, qui est une entreprise publique, en attendant les suites de l'enquête.

(Tala Ramadan à Dubaï et Muayad Hameed à Bagdad, Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)