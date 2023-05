Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAESystems: contrat de 2,2 Mds$ avec la République Tchèque information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 10:24









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que la République tchèque a conclu avec succès des négociations avec le gouvernement suédois, l'organisation suédoise d'approvisionnement en matière de défense FMV et BAE Systems Hägglunds pour acheter 246 véhicules de combat d'infanterie CV90 MkIV dans sept variantes différentes.



Le contrat est évalué à 22 milliards de SEK (2,2 milliards de dollars). L'accord fournit des véhicules hautement performants aux soldats tchèques tout en offrant à l'industrie tchèque un rôle important dans le programme.



'La République tchèque et son armée bénéficieront de ce véhicule de combat d'infanterie éprouvé au combat avec une combinaison de pointe de mobilité, de puissance de feu, de protection et de potentiel de croissance future', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds, à Örnsköldsvik, Suède. 'Ce contrat représente également une victoire importante pour l'industrie tchèque qui durera des décennies.'





