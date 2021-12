Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAESystems :collaboration avec Meritor sur les e-propulseurs information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 14:43









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce sa collaboration avec Meritor, un fournisseur de groupe motopropulseur électrique, afin d'offrir des solutions de véhicules électriques efficaces, rentables et entièrement intégrées. Dans le cadre de cette collaboration, BAE Systems tirera parti de son expertise pour incorporer son système de gestion de l'alimentation au ePowertrain de Meritor, pour une solution 'complète et compacte'. 'La combinaison du travail de BAE Systems et de Meritor, Inc. réunira les capacités, les forces et les ressources complémentaires de deux sociétés leaders du secteur', a déclaré Steve Trichka, vice-président et directeur général des solutions d'alimentation et de propulsion chez BAE Systems.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.02%