Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : vise une croissance de 5 à 7% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point de marché présenté ce matin, BAE Systems a indiqué être 'bien positionné à moyen terme', Charles Woodburn, directeur général, ajoutant par ailleurs que le long terme n'était pas oublié avec un accroissement des investissements dans les technologies de pointe et l'avancée du programme de développement durable. En 2021, BAE Systems dit viser une croissance des ventes de 5 à 7% à taux de change constants par rapport à 2020. En 2020, les ventes étaient de 20,8 Mds£. La société anticipe une hausse de l'EBIT de 10% à taux de change constants, par rapport aux 2 Mds£ de 2020, pour un BPA sous-jacent de +3 à +5% (vs 44,3p en 2020). 'Notre portefeuille est bien placé pour bénéficier de l'augmentation des dépenses de défense en Asie-Pacifique grâce à nos activités en Australie, qui sont déjà en passe de croître de manière significative en raison de nos positions contractuelles, et grâce aux opportunités d'exportation de nos activités au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie vers la région. L'annonce récente d'AUKUS est stratégiquement importante', ajoute la firme. BAE Systems indique que sa 'diversité géographique' lui permettra de bien se positionner après la pandémie puisque de nombreux pays dans lesquels la firme opère ont prévu d'augmenter leurs dépenses avant de faire face à l'évolution des menaces.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.45%