BAE Systems: vers des avions militaires sans volets?

(CercleFinance.com) - BAE Systems teste actuellement une technologie présentée comme 'révolutionnaire' qui pourrait permettre le vol d'appareils sans volets, ces parties mobiles qui permettent de diriger les avions.



Les ingénieurs de BAE Systems essaient de comprendre comment cette technologie pourrait améliorer les capacités militaires des appareils, dans le cadre d'un projet financé par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) des États-Unis.



Un modèle en titane imprimé en 3D a été mis à l'épreuve pour tester physiquement ses caractéristiques aérodynamiques dans les installations de soufflerie de classe mondiale de BAE Systems, qui peuvent souffler de l'air jusqu'à des vitesses de Mach 3,8 (soit 4700 km/h).



'L'achèvement des essais en soufflerie à grande vitesse marque une étape cruciale dans la compréhension des avantages potentiels en termes de coût, de poids et de performances que les technologies révolutionnaires de contrôle de débit pourraient offrir', indique BAE Systems.



A terme, la technologie de contrôle des flux pourrait compléter voire même remplacer les surfaces mobiles conventionnelles pour améliorer les performances d'un avion, estime la société.





