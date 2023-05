Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: va produire de nouveaux véhicules de combats information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - BAE Systems et Koval Systems ont signé un contrat portant sur la production de nouveaux véhicules de combat d'infanterie (IFV), le CV90MkIV, pour les forces armées slovaques.



La société slovaque Koval Systems a remporté un contrat auprès de BAE Systems Hägglunds, le producteur de la famille de véhicules CV90, pour l'assemblage complet de la tourelle des CV90 dans le cadre du programme slovaque.



Koval Systems produira également des articles mécaniques pour la tourelle. Ensemble, les deux sociétés ont convenu de produire environ 80 articles sur le site de Belusa, et d'autres articles sont à venir.



' Le CV90 est un véhicule de haute qualité et très performant sur le marché, qui a fait ses preuves au combat ', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds à Örnsköldsvik, en Suède.



' Ces nouveaux partenariats stratégiques de grande valeur aideront considérablement l'industrie slovaque à long terme ', a ajouté Ján Michálek, directeur commercial de Koval Systems à Beluša, en Slovaquie.





