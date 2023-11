Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: va présenter des innovations à la NTSA information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 12:52









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce sa participation à la conférence inter-services/industrielle sur la formation, la simulation et l'éducation (I/ITSEC) de la National Training & Simulation Association (NTSA), du 27 novembre au 1er décembre à Orlando (Floride).



À l'appui du thème de la conférence de cette année, 'Conserver une force mondiale dans un monde numérique ', BAE Systems illustrera comment elle stimule l'innovation au-delà des frontières et fait progresser les missions les plus critiques de ses clients.



BAE Systems en profitera pour dévoiler des innovations de pointe.



' Notre objectif est de faire évoluer continuellement le paysage de la préparation militaire en exploitant notre solide écosystème de partenaires de pointe pour améliorer la préparation de nos clients à agir de manière décisive lorsque cela compte le plus ', a déclaré Peder Jungck, vice-président et directeur général de BAE Systems Intelligence Solutions.





