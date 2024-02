Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: va moderniser le drone ravitailleur de Boeing information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été sélectionné par Boeing afin de moderniser et mettre à jour l'ordinateur (VMSC) du MQ-25A, le drone ravitailleur sans pilote de l'US Navy.



Selon BAE Systems, cette mise à jour 'offrira des fonctionnalités avancées, permettant à cette plateforme d'exécuter les missions critiques d'aujourd'hui et de demain, tout en réduisant également la quantité de matériel nécessaire sur l'aéronef'.



BAE précise par ailleurs que le processeur multicoeur sélectionné pour le VMSC MQ-25 a récemment achevé sa qualification sur une autre plateforme militaire américaine, réduisant ainsi le coût, le calendrier et le risque d'intégration pour ce programme.





