BAE Systems: va finaliser l'acquisition de Ball Aerospace

(CercleFinance.com) - La société BAE Systems annonce avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires relatives à l'acquisition de Ball Aerospace. Les mesures permettant de finaliser l'opération seront prises dans les prochains jours.



La transaction devrait être finalisée à un prix d'achat de 5,5 milliards de dollars (environ 4,4 milliards de livres sterling) avec un avantage fiscal net attendu d'environ 750 millions de dollars, ce qui portera ainsi la contrepartie économique sous-jacente à 4,8 milliards de dollars.



Pour rappel, Ball Aerospace est l'un des principaux fournisseurs d'engins spatiaux, de charges utiles de mission et de systèmes optiques et d'antennes, s'appuyant sur des technologies avancées de classe mondiale.





