BAE Systems: va équiper la flotte d'EA-37B de l'US Air Force

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été choisi pour équiper des avions de la flotte d'EA-37B de l'US Air Force avec des systèmes de mission avancés de guerre électromagnétique (GE).



'Les systèmes de mission Baseline 4 de nouvelle génération offriront de puissantes capacités d'attaque électromagnétique à longue portée pour perturber et supprimer l'utilisation par l'ennemi du spectre électromagnétique pour les communications, la navigation et la défense aérienne', souligne BAE Systems.



'Les capacités uniques de guerre électronique de l'EA-37B en font un atout puissant pour l'US Air Force et les forces de la coalition', a déclaré Duane Beaulieu, directeur technique de Compass Call chez BAE Systems.





