BAE Systems: va équiper de nouvelles flottes de bus hybrides

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été sélectionné par la Toronto Transit Commission (TTC) et Mississauga Transit (MiWay) pour fournir des systèmes d'entraînement électrique pour les nouvelles flottes d'autobus urbains hybrides à zéro émission.



Le contrat prévoit la fourniture de plus de 335 systèmes d'entraînement électrique destinés à la nouvelle flotte d'autobus urbains hybrides à zéro émission et fait suite à une commande de 165 systèmes supplémentaires de série-ER (gamme électrique) déjà passée par Mississauga Transit.



Le système Series-ER de BAE Systems offre d'importantes capacités à zéro émission pour aider une agence de transport en commun à passer à une opération entièrement à zéro émission.



'Notre système de propulsion électrique offre aux agences de transport en commun une solution fiable, efficace et innovante pour que les flottes continuent sur la voie de zéro émission', assure Steve Trichka, vice-président et directeur général de Power & Propulsion Solutions chez BAE Systems.





