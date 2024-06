Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: va dévoiler son nouveau système anti-aérien information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Eurosatory, qui se tiendra à Paris des 17 au 21 juin, BAE Systems dévoilera son système anti-aérien de nouvelle génération, le Tridon Mk2.



Basé sur le canon Bofors de 40 mm et s'appuyant sur 90 ans d'expérience, ce système est conçu pour contrer les menaces aériennes évolutives, y compris les drones.



Présenté comme 'mobile, précis et modulaire', le Tridon Mk2 peut être monté sur diverses plateformes et contrôlé à distance. Il utilise la munition programmable Bofors 3P et a une portée effective allant jusqu'à 12 km.





