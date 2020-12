Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : va alimenter des bus hybrides en Irlande Cercle Finance • 10/12/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir livré les premiers systèmes plug-in de propulsion hybride électrique à Alexander Dennis Limited, qui fournit de nouveaux bus à l'Irlande. Les systèmes Series-ER (Electric Range) alimenteront la flotte irlandaise de 600 bus hybrides Enviro400ER. BAE Systems a fourni des systèmes pour les 100 premiers bus et fournira 180 systèmes supplémentaires pour les bus l'année prochaine. Les bus irlandais sont les premiers au monde à bénéficier de la nouvelle technologie plug-in de l'entreprise, assure BAE Systems. Le système Series-ER permet aux bus de rouler jusqu'à cinq kilomètres avec le moteur arrêté. Cette capacité offre aux villes une nouvelle opportunité d'améliorer la qualité de l'air. Les bus utiliseront jusqu'à 35% de carburant en moins par rapport à un bus conventionnel, assure BAE Systems.

