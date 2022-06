Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: un obusier en lice pour équiper l'armée suisse information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le gouvernement suisse a sélectionné son obusier mobile, l'ARCHER 55 mm, pour la phase finale de la compétition destinée à choisir le futur système d'artillerie de son armée.



L'Office fédéral suisse des marchés publics de la défense, connu sous le nom d'armasuisse, a reçu plusieurs propositions soumises par plusieurs entreprises pour le concours.



BAE Systems souligne que ARCHER est un système 'entièrement automatisé' et 'conçu pour un déploiement rapide afin de répondre rapidement aux menaces et offrir une mobilité, une létalité et une capacité de survie supérieures'.



ARCHER peut tirer la munition anti-blindage BONUS jusqu'à 35 km, les munitions conventionnelles jusqu'à 40 km et la munition à guidage de précision Excalibur à plus de 50 km.







