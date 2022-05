BAE Systems: un nouvel affichage HUD pour les avions information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 16:34

(CercleFinance.com) - BAE Systems a présenté un nouvel affichage tête haute (HUD) léger et compact pour une utilisation dans les avions commerciaux et militaires.



LiteWave est un HUD de la taille d'un ordinateur portable qui présente des informations telles que la direction, l'altitude et la vitesse, directement dans la ligne de mire du pilote.



' Étant 70% plus petit et plus léger qu'un HUD traditionnel, LiteWave peut être installé dans les avions avec même l'espace de cockpit le plus limité. Il est également jusqu'à 80% plus rapide à installer et sa conception simple rend la maintenance plus rapide et moins chère ' indique le groupe.



' LiteWave peut être installé dans pratiquement n'importe quel cockpit dans le monde ', a déclaré Lee Tomlinson, directeur des produits HUD chez BAE Systems.



' Nos ingénieurs ont créé un affichage numérique plus petit, plus léger et qui consomme moins d'énergie que tout autre affichage tête haute. Il a le potentiel de révolutionner le marché et de rendre la technologie HUD beaucoup plus accessible. '