BAE Systems : un nouveau président 'Plateformes et services'

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce le recrutement de Jeremy Tondreault au poste de président du secteur 'Plateformes et services', à compter du 4 janvier 2021. Il succédera ainsi à Guy Montminy, qui prendra sa retraite en 2021.

Jeremy Tondreault rejoindra ainsi l'équipe de direction de BAE Systems, dirigée par le p.d.-g. Tom Arseneault.

Au cours de ses 25 années chez BAE Systems, Jeremy Tondreault a notamment occupé les fonctions de vice-président des opérations pour le secteur des systèmes électroniques et plus récemment de vice-président et directeur général de l'activité Systèmes de mission de combat.

Le secteur 'Platesformes et services' est l'un des principaux fournisseurs de véhicules de combat blindés à chenilles et à roues, de canons navals, de réparation et de modernisation de navires navals, de systèmes de lancement d'artillerie et de missiles, de munitions et de munitions de frappe de précision et d'autres technologies pour les clients américains et internationaux, précise BAE Systems.