BAE Systems : un nouveau capteur de vision nocturne

(CercleFinance.com) - BAE Systems a dévoilé son capteur d'image ultra basse luminosité ' Hawkeye ' HWK1411 offrant des capacités de vision nocturne de pointe avec une taille, un poids et une puissance réduits. Le HWK1411 est le premier capteur CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) à faible luminosité à capturer des images dans des conditions de lumière stellaire couverte. ' Le HWK1411 permet au marché militaire de passer au domaine numérique, créant ainsi une voie vers des systèmes de nouvelle génération pour l'avenir ', a déclaré Robyn Decker, directrice des solutions de capteurs chez BAE Systems.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.85%