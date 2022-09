Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: Un GPS amélioré pour les chasseurs F-15 Eagle information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 11:44

(CercleFinance.com) - BAE Systems a reçu un contrat de 13 millions de dollars pour la fourniture d'une technologie GPS avancée destinée à protéger les avions F-15 Eagle américains contre le brouillage et l'usurpation des signaux GPS.



Le récepteur numérique anti-brouillage GPS (DIGAR) de la société assurera la fiabilité des systèmes GPS militaires pour les avions fonctionnant dans des environnements de signaux difficiles.



' Les missions aériennes modernes nécessitent des données de positionnement et de navigation précises, et les systèmes GPS doivent pouvoir résister aux meilleurs efforts de perturbation des adversaires ', a déclaré Greg Wild, directeur de la ligne de produits Systèmes de navigation et de détection chez BAE Systems.



Les travaux de BAE Systems sur la technologie GPS militaire se déroulent à Cedar Rapids, où l'entreprise investit plus de 100 millions de dollars pour construire un centre de recherche et de fabrication de pointe de 278 000 pieds carrés.