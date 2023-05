Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: un contrat de 7 millions avec la DARPA information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a attribué à l'organisation de recherche et développement FAST Labs de BAE Systems un contrat de 7 millions de dollars pour le programme de surveillance des cibles spatiales autonomes.



Le programme de surveillance de la DARPA se concentrera sur la création d'un système autonome qui maintiendra la 'garde' constante d'un grand nombre d'actifs dans de nouvelles constellations diversifiées.



Selon les termes du programme, la technologie sera déployée à la fois sur des satellites tactiques de pointe et sur des stations au sol.



' L'évolution rapide des capacités d'adversaires proches des pairs entraîne un besoin de suivi à longue portée supplémentaire à une échelle et une rapidité accrues ', a déclaré le Dr John Grimes, directeur chez FAST Labs de BAE Systems.





