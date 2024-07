Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: travaille sur l'avion de combat de demain information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les trois nations du Global Combat Air Programme (GCAP) - à savoir le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon - ont dévoilé un nouveau modèle conceptuel de leur avion de combat de prochaine génération à l'occasion du Salon aéronautique international de Farnborough.



Ce modèle présente 'un design évolué avec une envergure plus grande pour améliorer l'aérodynamique'.



Les ingénieurs de BAE Systems, Leonardo et Mitsubishi Heavy Industries collaborent sur la conception et le développement de cet avion en utilisant des outils numériques innovants.



BAE précise que depuis le lancement du programme il y a 18 mois, 'des progrès significatifs ont été réalisés grâce à une collaboration étroite entre les partenaires industriels et les gouvernements'.



'Le programme, dont la mise en service de l'avion est prévue pour 2035, est crucial pour la sécurité et la prospérité économique des trois nations, et devrait créer des dizaines de milliers d'emplois qualifiés', ajoute la société.







