BAE Systems: travaille avec Red Hat et The Weather Company

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce une nouvelle collaboration avec Red Hat et The Weather Company.



Cette collaboration, présentée comme 'stratégique', va permettre d'intégrer de manière plus transparente les données météorologiques dans les différents environnements de formation de BAE Systems, y compris la modélisation et la simulation.



BAE Systems et Red Hat présenteront des démonstrations en direct de ces solutions au salon I/ITSEC 2023 à Orlando, en Floride, du 27 au 30 novembre.



Les sociétés présenteront également des environnements de simulation constructive de nouvelle génération, des jumeaux numériques de la Terre pour la simulation et le environnements de formation synthétiques les plus avancés.





