BAE Systems: test réussi pour son kit de guidage

(CercleFinance.com) - BAE Systems a tiré avec succès son kit de guidage de précision à longue portée (LR-PGK) pour les projectiles d'artillerie de 155 mm de l'ERCA de l'armée américaine au Yuma Proving Ground, démontrant ainsi la survivabilité structurelle de la cellule dans des conditions de tir extrêmes.



Le LR-PGK améliore la précision des projectiles d'artillerie non guidés grâce à une technologie de navigation et de guidage à faible coût.



Le kit de guidage combine des capteurs GPS anti-brouillage avec des plans de contrôle qui permettent la manoeuvrabilité du projectile tout au long du vol, et est compatible avec les projectiles d'artillerie existants et futurs.



'Le LR-PGK a démontré sa capacité à aider l'armée américaine à effectuer des tirs précis jusqu'à 70 kilomètres et à atteindre les objectifs de la mission avec moins de tirs', a déclaré James McDonough, directeur du programme LR-PGK.





