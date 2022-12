BAE Systems: Suède et Finlande achètent 32 M$ de munitions information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 15:06

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature de deux contrats d'une valeur d'environ 32 millions de dollars pour ses munitions avancées Bofors 57 mm 3P (munitions pré-fragmentées, programmables, et dotées de détonateurs de proximité - l'explosion est déclenchée lorsque la distance entre le projectile et sa cible est plus petite qu'une certaine valeur ) dans le cadre d'un achat combiné de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) et du Commandement Logistique des Forces de défense finlandaises (FDF LOG COM).



Ces munitions Bofors 3P sont conçues pour être programmées dans six modes de fonctionnement différents lors du tir en fonction de la cible: drones, missiles, hélicoptères, bateaux navigant en essaims, navires de surface, cibles terrestres...



La Suède a commandé un stock d'une valeur d'environ 18 millions de dollars et le FMV dispose d'une option de contrat pour des quantités supplémentaires en 2023, précise BAE Systems.



De son côté, la commande de la Finlande s'élève à environ 14 millions de dollars.