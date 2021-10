Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : succès des tests de roquettes à guidage laser information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir testé avec succès des roquettes à guidage laser APKWS à l'occasion d'essais réalisés sur le terrain d'essai de Yuma de l'armée américaine (Arizona). Les tests portaient sur des frappes de précision contre des systèmes aériens sans pilote (UAS) de classe 2. Combinant les ogives M151 standard et des moteurs Mk66 avec des kits de guidage de précision APKWS, ces roquettes permettent de détruire des drones aéroportés à une fraction du coût des frappes traditionnelles. Ainsi 'la flexibilité et le faible coûts des roquettes APKWS en font un bon choix pour éliminer les petits drones militaires tactiques', déclare Greg Procopio, directeur des systèmes de guidage et de détection de précision chez BAE Systems.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +2.00%