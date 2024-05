Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: succès d'un test autour des camions électriques information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir testé avec succès, en partenariat avec Eaton, un système de propulsion électrique intégré pour camions moyens et lourds, capable d'améliorer l'efficacité et les performances des véhicules existants.



Les tests, effectués sur un véhicule de classe 7 dans le Michigan, ont atteint les objectifs de performance.

Le système, combinant le moteur électrique de BAE Systems et la transmission EV d'Eaton, réduit le poids et simplifie l'intégration.



BAE Systems présentera ce camion de démonstration à l'ACT Expo 2024.





