BAE Systems: signe une nouveau commande aux États-Unis

(CercleFinance.com) - BAE Systems a reçu une commande supplémentaire de 25 millions de dollars suite à un contrat de 181 millions de dollars avec l'U.S. Marine Corps. Cette nouvelle commande porte sur plus de véhicules de combat amphibies (ACV) dans le cadre d'une quatrième commande.



La valeur totale cumulée du contrat est de 2,7 milliards de dollars. Outre la production de véhicules, le contrat couvre l'acquisition de variantes ACV Personnel (ACV-P), les coûts de mise en service et de maintien en service, ainsi que les équipements de soutien et d'essai.



Les véhicules produits dans le cadre de ce contrat répondront aux besoins de la flotte en matière d'ACV-P, leur fournissant une capacité amphibie opérationnelle complète pour exécuter des opérations dans le monde entier.



'Nous continuons à travailler main dans la main avec notre partenaire stratégique Iveco Defense Vehicles et le Corps des Marines pour nous assurer que les ACV sont prêts pour les déploiements actuels et futurs'. a déclaré Garrett Lacaillade, vice-président des véhicules amphibies pour BAE Systems.





