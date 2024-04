Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: signe un contrat pour la réparation de canons information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - Le ministère britannique de la défense a attribué à BAE Systems un contrat de maintenance et de réparation des canons légers L119 en Ukraine.



Ce contrat signifie que les L119 donnés par le Royaume-Uni à l'Ukraine peuvent être entretenus dans le pays et renvoyés plus rapidement sur la ligne de front.



' Le canon léger L119 s'est avéré être un système fiable que les forces ukrainiennes ont privilégié en raison de sa puissance de feu précise, de son poids léger, de ses faibles besoins logistiques et de sa mobilité ' a indiqué le groupe.



' La mise en place par notre partenaire d'une installation de réparation militaire stratégique permettra de réduire considérablement la durée pendant laquelle les équipements d'artillerie sont hors service ' a déclaré Gabby Costigan, directeur général du groupe, développement commercial.





