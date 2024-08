Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: signe un contrat de 493 M$ avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un contrat de 493 millions de dollars pour continuer à produire des obusiers automoteurs M109A7 (SPH) et des porte-munitions M992A3 pour l'armée américaine.



L'attribution de ce contrat comprend la production et la livraison entre août 2025 et juillet 2026.



Le M109A7 est entré en production à plein régime en 2020. Cette commande la plus récente porte la valeur totale du contrat à près de 3 milliards de dollars.



'Le M109A7 fournit des capacités fiables et évolutives pour l'équipe de combat de la brigade blindée (ABCT) de l'armée. Le M109A7 garantit aux soldats les capacités d'artillerie les plus modernes, qui sont hautement survivables, maintenables et éprouvées sur le champ de bataille' indique le groupe.



' Nous nous concentrons sur la production et la mise en service de capacités d'artillerie modernes qui offrent à l'armée une portée, une précision et une létalité supérieures ', a déclaré Dan Furber, directeur de la production de véhicules terrestres pour l'activité Combat Mission Systems de BAE Systems.





