BAE Systems: signe un contrat avec la marine américaine

(CercleFinance.com) - BAE Systems a remporté un contrat avec la marine américaine pour continuer à soutenir les programmes mobiles déployables C5ISR.



La marine américaine a attribué à BAE Systems un contrat d'une valeur d'environ 86 millions de dollars pour continuer à soutenir ses programmes mobiles déployables de commandement, de contrôle, de communications, d'ordinateurs, de systèmes de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (MDC5ISR).



Ce contrat comprend le support d'une variété de produits MDC5ISR, notamment des petites embarcations, des systèmes transportables, des systèmes de communication en route et des systèmes intra-plateformes pour la marine américaine, les forces d'opérations spéciales, la sécurité intérieure et d'autres ministères de la Défense ( DoD) et agences non-DoD.



' Nous fournissons des solutions C5ISR à réaction rapide et intégrées à ce programme depuis plus de 35 ans et nous sommes fiers de continuer à soutenir les combattants déployés dans le monde entier. ' a déclaré Lisa Hand, vice-présidente et directrice générale de BAE Systems Integrated Defense Solutions.





