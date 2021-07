Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : signe un contrat avec l'armée américaine Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - L'armée américaine a signé avec BAE Systems un contrat d'une valeur maximale de 600 millions de dollars pour le maintien et le soutien du véhicule blindé polyvalent (AMPV) au cours des cinq prochaines années. Ce contrat permet d'ajouter de nouvelles capacités et technologies sur les AMPV tout au long de leur durée de service. 'La famille de véhicules AMPV apportera une capacité inégalée sur le champ de bataille et a démontré une survivabilité et une protection des forces exceptionnelles ainsi qu'une flexibilité et une croissance pour l'avenir', a déclaré Bill Sheehy, directeur du programme AMPV chez BAE Systems.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.46%