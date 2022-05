Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: signe un contrat avec l'agence US DARPA information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 17:08

(CercleFinance.com) - BAE Systems a reçu un contrat de 24 millions de dollars de l'agence américaine Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pour développer un logiciel qui configure de manière autonome les réseaux tactiques pour les communications critiques dans le cadre du programme Mission-Integrated Network Control (MINC).



Selon les termes du contrat, l'organisation de recherche et de développement FAST Labs TM de BAE Systems développera les algorithmes et les logiciels pour anticiper, configurer et contrôler les ressources disponibles afin d'optimiser le flux d'informations.



' La fiabilité des réseaux de données et de communications est essentielle dans la guerre moderne. Actuellement, il n'existe aucune capacité pour contrôler dynamiquement les réseaux interconnectés et garantir que les combattants puissent communiquer entre les domaines dans des environnements perturbés ' indique le groupe.



' Grâce à ce programme, nous permettrons à l'opérateur de fournir la bonne information au bon utilisateur au bon moment dans plusieurs domaines et d'améliorer le résultat de la mission.' a déclaré Brian Decleene, scientifique en chef des FAST Labs de BAE Systems.