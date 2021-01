Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : signe un accord de 9 ans avec Vertex Aerospace Cercle Finance • 12/01/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un accord de neuf ans avec Vertex Aerospace afin d'améliorer la disponibilité de la flotte de Harrier II du Corps des Marines des États-Unis. En juillet 2020, le département américain de la Marine a attribué à Vertex Aerospace un contrat de 123 millions de dollars portant sur la maintenance, le soutien logistique et les services annexes liés à l'entretien de sa flotte de Harrier, un appareil qui se distingue par ses décollages courts et sa technologie d'atterrissage vertical. Dans ce cadre, Vertex Aerospace a sélectionné BAE Systems comme sous-traitant pour le nouveau contrat de support logistique, afin de garantir une efficacité accrue des opérations de maintenance via l'utilisation de sa technologie de maintenance prédictive et ses outils intelligents d'optimisation des stocks. Ensemble, BAE Systems et Vertex Aerospace vont donc assurer la maintenance de la flotte de Harrier jusqu'en 2029.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.17%