BAE Systems : signe un accord avec Nova KBM Slovenia

(CercleFinance.com) - BAE Systems Applied Intelligence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la fraude, a annoncé un accord avec Nova KBM Slovenia pour fournir sa plate-forme NetReveal dans le cadre d'un accord de cinq ans.

Approuvé par plus de 200 institutions financières, NetReveal est la principale plate-forme de détection de la criminalité financière, de la fraude et des anomalies de BAE Systems. Elle permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de mieux respecter les obligations de conformité de la banque.

' Chez Nova KBM, nous nous engageons à assurer le respect des normes les plus élevées dans le domaine de la prévention du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, ainsi que dans l'identification de la fraude et la gestion des pratiques illicites. La mise en oeuvre de l'outil NetReveal de BAE Systems nous aidera à gérer tous les aspects de la détection, de l'enquête et du reporting de la lutte contre le blanchiment d'argent ', a déclaré Jon Locke, directeur général adjoint et directeur des risques de Nova KBM Slovénie.