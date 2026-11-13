BAE Systems sélectionné par la NASA pour la prochaine phase de la mission spatiale PRIMA

Le groupe britannique participera au développement de cette mission d'astrophysique pilotée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), dont le lancement est prévu en 2033 pour une durée de cinq ans.

BAE Systems a annoncé que l'équipe chargée de la mission PRIMA, dirigée par le JPL, avait été retenue par la NASA pour la prochaine phase de développement de son programme d'exploration astrophysique Probe Explorers.

Le groupe fournira sa plateforme spatiale Evolve , supervisera l'assemblage, l'intégration et les essais de l'observatoire, et assurera la responsabilité des opérations et du segment sol.

Equipée d'un télescope de 1,8 mètre de diamètre, la mission PRIMA observera l'univers dans l'infrarouge lointain afin d'étudier la formation et l'évolution des étoiles, des planètes et des galaxies. Elle permettra également de compléter les observations du télescope spatial James Webb.

Actuellement en phase B de développement, PRIMA devra encore franchir une revue de confirmation de la NASA avant de passer à sa mise en oeuvre complète.

Peu avant 17h, le titre recule de 1% à la Bourse de Londres, autour des 1 876 pence.