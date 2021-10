BAE Systems : s'associe à un centre de R&D en cyber-défense

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce aujourd'hui avoir rejoint le Center for Threat-Informed Defense exploité par MITRE Engenuity en tant que sponsor de recherche pour aider l'organisation dans son travail de développement de ressources de protection contre les cyber-attaques.

Lancé en 2019 dans un but non commercial et non lucratif, ce centre situé en Virginie (Etats-Unis) vise à accroître les ressources accessibles au public, essentielles à la cyberdéfense.

Depuis sa création, le Centre et ses membres ont produit et publié un large éventail de ressources et d'outils disponibles gratuitement conçus pour aider les cyber-défenseurs à garder une longueur d'avance sur leurs adversaires.

La collaboration de recherche de BAE Systems visera notamment à identifier les tendances de comportement des attaquants pouvant informer la communauté du renseignement sur les menaces.