BAE Systems réunion sur les véhicules de combat

(CercleFinance.com) - BAE Systems a accueilli plus de 400 de ses fournisseurs à travers la base industrielle américaine de l'entreprise lors d'une conférence virtuelle pour défendre l'avenir de son activité de fabrication et d'innovation de véhicules de combat.



BAE Systems passe un contrat avec environ 1 000 fournisseurs dans 45 États de sa base industrielle américaine pour soutenir la fabrication de véhicules de combat.



' Il s'agissait d'une occasion cruciale pour la base industrielle de véhicules de combat de l'entreprise de se réunir pour discuter des défis et promouvoir les opportunités au sein de l'industrie, avec des représentants du Congrès et des clients de l'armée américaine et du Corps des Marines ' indique le groupe.





