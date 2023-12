Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: répond à l'appel au don de REACT information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 16:27









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé un partenariat avec REACT, une organisation humanitaire & caritative britannique.



BAE Systems a entièrement financé l'appel au don de 30 000 £ de l'association contre les inondations au Royaume-Uni pour lui permettre de recruter, former et équiper les secouristes bénévoles contre les inondations à travers le pays.



En effet, plus de 5 millions de foyers britanniques risquent d'être inondés cet hiver.



Le financement de BAE Systems permettra de créer quatre équipes d'intervenants spécialisés en cas d'inondations qui seront capables d'entrer dans les zones touchées et de déplacer les personnes en péril, ainsi que de fournir des informations et une aide sociale.







