BAE Systems: renforcement d'un accord tripartite

(CercleFinance.com) - Les ministres de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni ont signé un accord important dans la conception et le développement partagés d'un avion de combat de nouvelle génération d'ici 2035.



Ces trois pays participent en effet au programme mondial de combat aérien (GCAP) créé il y a 12 mois, via les sociétés Leonardo (Italie), Mitsubishi Heavy Industries (Japon) et BAE Systems (Royaume-Uni).



L'accord, signé 12 mois seulement après la création du programme GCAP, renforcera sa dynamique et la forte coopération trilatérale entre les partenaires.



Les discussions sur la future construction industrielle commune pour réaliser le GCAP se poursuivent, avec des représentants de Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries et BAE Systems.







