BAE Systems: remporte un contrat de 87 M$ avec l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 87,2 millions de dollars auprès de l'US Navy portant sur des travaux de réparation à bord du navire de débarquement USS Carter Hall.



Le contrat comprend des options qui, si elles étaient exercées, porteraient la valeur totale du contrat à 92,2 millions de dollars.



Dans le cadre de ce contrat, l'USS Carter Hall fera l'objet d'un an de travaux de restauration au chantier naval de Norfolk, en Virginie - qui est par ailleurs le port d'attache du navire.



BAE Systems commencera à travailler à bord du navire de 610 pieds de long (soit 186 mètres) en juillet 2024, combinant travaux de maintenance et de préservation du navire.



L'USS Carter Hall a été mis en service en septembre 1995 et a été conçu pour transporter 420 marins et jusqu'à 500 Marines.









