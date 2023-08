BAE Systems: remporte un contrat de 14 M$ auprès de la DARPA information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 14:46

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 14 M$ auprès de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) des Etats-Unis, dans le cadre du programme Massive Cross Correlation (MAX).



Via son organisation de recherche et développement FAST Labs™, BAE Systems développera une technologie visant à permettre le déploiement d'un traitement et d'un calcul avancés du signal sur une nouvelle catégorie plus petite de plates-formes militaires.



'Des systèmes plus petits et plus efficaces améliorent la taille, le poids, la puissance et les coûts pour permettre un traitement du signal à spectre complet plus près de la périphérie ou sur des plates-formes opérant dans un espace aérien interdit', a déclaré Bryan Choi, directeur du développement technologique chez FAST Labs de BAE Systems.