BAE Systems: remporte un contrat avec l'armée britannique

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé aujourd'hui qu'elle et Pitch Technologies UK ont remporté un contrat d'entraînement terrestre avec l'armée britannique.



Le contrat porte sur la réalisation d'un nouveau programme d'entraînement virtuel.



Ces programmes facilitent des scénarios de combat extrêmement complexes qui seraient trop dangereux ou coûteux à exécuter sur un champ de tir. Cela contribue à offrir aux soldats des possibilités d'entraînement plus larges tout en réduisant considérablement les frais généraux.



Brooke Hoskins, directrice des produits et services de formation de BAE Systems, a déclaré: 'Nos équipes travailleront au même endroit que notre client, ce qui nous permettra d'agir à titre de conseiller de confiance de l'Armée de terre et de maximiser la valeur de notre expertise en matière de formation technique synthétique et d'intégration.'





