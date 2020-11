Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : remporte d'importants contrats avec l'US Army Cercle Finance • 03/11/2020 à 17:14









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté plusieurs contrats avec l'armée américaine dans le cadre du programme Advanced Teaming Demonstration (A-Team). L'idée du programme est de créer un système automatisé qui permette de 'décharger le fardeau cognitif des pilotes tout en leur permettant de commander des essaims d'aéronefs sans pilote'. BAE Systems aura comme objectif de fournir un système automatisé dépassant les capacités humaines qui permettra d'évaluer une situation, de traiter l'information, la gestion des ressources et la prise de décision. Les contrats en question sont évalués à 9 millions de dollars et comprennent les éléments d'interface homme-machine, la plate-forme de gestion des ressources et le programme de connaissance de la situation.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +4.00%