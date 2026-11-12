BAE Systems relève fortement sa prévision de cash-flow libre pour 2026

(Zonebourse.com) - Le groupe britannique de défense a relevé son objectif de free cash flow pour 2026, porté par une solide performance opérationnelle et commerciale. Il confirme par ailleurs ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Le titre réagit peu ce matin, avec un gain limité de 0,4%, à 1 924 pence.

BAE Systems anticipe toujours une progression de 11% à 13% de son bénéfice par action (BPA) sous-jacent en 2026, à taux de change constants, après 75,2 pence en 2025. Le groupe confirme également son objectif de croissance de 8% à 10% de son chiffre d'affaires, contre 30,7 milliards de livres sterling en 2025, ainsi qu'une hausse de 10% à 12% de son résultat opérationnel (EBIT) sous-jacent, qui avait atteint 3,3 MdsGBP l'an dernier.

Le groupe relève en revanche sensiblement sa prévision de free cash flow, désormais attendu autour de 3 MdsGBP en 2026, contre un objectif précédent supérieur à 2 MdsGBP et une réalisation de 2,2 MdsGBP en 2025. Cette nouvelle estimation intègre notamment l'effet favorable d'avances déjà reçues de clients, mais exclut toute avance significative supplémentaire susceptible d'être encaissée d'ici la fin de l'année.

Prise de commandes dynamiques

Sur le plan commercial, BAE Systems a enregistré 33 MdsGBP de commandes depuis le début de l'exercice. Parmi les contrats importants figurent 4,3 MdsGBP de financements supplémentaires pour le programme britannique de sous-marins nucléaires Dreadnought, environ 1,6 MdGBP de commandes liées au programme d'avion de combat Global Combat Air Programme et 1,5 MdGBP correspondant à sa quote-part des commandes de MBDA.

La dynamique opérationnelle reste aussi favorable dans les divisions Electronic Systems, Air et Platforms & Services, dont les performances compensent la croissance et les marges plus faibles de l'activité Maritime, pénalisée par la phase de développement du premier exemplaire des frégates Type 26.

Redistribution aux actionnaires

"Nous avons réalisé de solides performances financières et opérationnelles depuis le début de l'année, tout en maintenant une dynamique positive de prises de commandes", résume Charles Woodburn, directeur général de BAE Systems. Il souligne que l'important carnet de commandes du groupe lui procure une bonne visibilité sur ses perspectives de croissance durable.

BAE Systems prévoit par ailleurs de redistribuer environ 1,6 MdGBP à ses actionnaires en 2026, sous forme de dividendes et de rachats d'actions, dont environ 500 MGBP consacrés à ces derniers.

Jefferies reste à "conserver"

A la suite de cette publication, Chloé Lemarie, en charge du dossier chez Jefferies, confirme son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 2 100 pence.

L'analyste rappelle que le relèvement de la prévision de FCF bénéficie notamment des avances versées par les clients. Selon elle, la faiblesse persistante de la croissance et des marges dans l'activité Maritime confirme qu'un redressement significatif de sa rentabilité prendra du temps. La bonne dynamique d'Electronic Systems constitue toutefois un élément rassurant, souligne Jefferies.

Le bureau d'études relève également le bon positionnement du portefeuille américain de BAE Systems par rapport aux priorités budgétaires de Washington, notamment dans les munitions, où le groupe participe à 10 des 12 programmes identifiés pour une expansion significative des capacités de production.

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