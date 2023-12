Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: reçoit un financement de 35 M$ aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 12:59









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un financement de 35 M$ du ministère américain du Commerce a pour la modernisation de son centre de microélectronique (MEC) à Nashua, dans le New Hampshire.



Il s'agit de la première annonce de financement dans le cadre du 'CHIPS and Science Act', conçu pour renforcer la fabrication, les chaînes d'approvisionnement et la sécurité nationale aux États-Unis.



'La modernisation du centre de microélectronique de BAE Systems contribuera à soutenir cette vision ainsi que le développement et la fabrication continus de technologies de pointe au service des missions des clients', souligne la société.



' Ce financement contribuera à moderniser notre centre de microélectronique et à renforcer la chaîne d'approvisionnement terrestre du pays. Cette initiative est le résultat d'un partenariat solide avec les gouvernements fédéral, étatiques et locaux', a commenté Tom Arseneault, président et chef de la direction de BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.02%