BAE Systems: reçoit le prix d'excellence Dwight Eisenhower information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 09:51

(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que sa Small Business Administration dans le secteur du renseignement et de la sécurité (I&S) a reçu le prix ​​d'excellence Dwight D. Eisenhower de la Small Business Administration (SBA) lors des National Small Business Week Awards 2023.



Ce prix récompense les grands entrepreneurs qui créent des opportunités pour les petites entreprises de toutes les catégories socio-économiques.



'Notre équipe s'efforce de connecter les petites entreprises aux programmes et aux équipes de notre entreprise', a déclaré Terry Ward, vice-président des contrats et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le secteur I&S de BAE Systems.



'Ces connexions contribuent à la croissance des petites entreprises et apportent innovation et performances solides à nos clients', a-t-il ajouté.