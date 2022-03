Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: propose son Beowulf à l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce proposer à l'armée américaine son véhicule tout-terrain Beowulf en tant que véhicule candidat au programme de véhicules tout-terrain par temps froid (CATV) de l'US Army.



L'offre intervient alors que le prototype du Beowulf vient d'achever avec succès sa phase d'évaluation lors d'essais en Alaska par -45°C et alors que l'une des tempêtes hivernales les plus violentes jamais enregistrée s'abattait sur la région.



Selon Mark Signorelli, vice-président du développement commercial chez BAE Systems Platforms & Services, le Beowulf constitue 'une solution idéale pour le programme CATV'.



Le Beowulf est construit par BAE Systems Hägglunds dans le nord de la Suède, ajoutant une expérience de première main dans l'exploitation dans un environnement arctique.





