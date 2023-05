BAE Systems: présente un véhicule amphibie en Espagne information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - BAE Systems et Iveco Defence Vehicles (IDV) annoncent que leur véhicule de combat amphibie (ACV) a fait ses premiers pas dans un salon international à l'occasion de l'exposition de défense et de sécurité FEINDEF qui se tient à Madrid du 17 au 19 mai.



La famille de véhicules ACV, fruit d'un partenariat stratégique entre BAE Systems et IDV, soutient notamment la mobilité expéditionnaire du Marine Corps (USMC) des Etats-Unis.



BAE précise que les chaines de production de ce véhicule de combat amphibie tournent actuellement 'à plein régime'.



'Il s'agit de la première fois que le véhicule de combat amphibie est présenté en dehors des États-Unis, et c'est une fierté qu'il soit ici en Espagne, un allié de longue date des Etats-Unis et de l'OTAN', a déclaré Garrett Lacaillade, vice-président des programmes amphibies chez BAE Systems.



'Conjointement, BAE Systems et IDV sont fiers de présenter cette capacité amphibie critique de nouvelle génération. [...] Nous sommes prêts à répondre à toute demande de personnalisation internationale pour assurer le déploiement optimal des véhicules amphibies au sein du système de défense espagnol et européen', a commenté Nazario Bianchini, responsable des ventes chez IDV.