Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: plateforme de données pour l'instrument TEMPO information fournie par Cercle Finance • 31/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems a lancé une nouvelle plateforme de données accessible au public pour l'instrument TEMPO, qui fournit des informations quasi en temps réel sur la pollution de l'air à travers l'Amérique du Nord.



TEMPO, développé en collaboration avec la NASA et le Smithsonian Astrophysical Observatory, utilise un spectromètre ultraviolet/visible géostationnaire pour offrir des mesures horaires et haute résolution des polluants atmosphériques.



Cette plateforme permettra aux scientifiques, décideurs et au public d'accéder à des données précises sur la pollution de l'air, améliorant ainsi la compréhension et les prévisions de la qualité de l'air.







Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 393.75 GBX LSE +1.51%