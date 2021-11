Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : partenariat étendu avec Keep Scotland Beautiful information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé qu'il étendait son partenariat avec Keep Scotland Beautiful pour devenir le principal soutien de la campagne de charité Upstream Battle portant sur la rivière Clyde et ses affluents. Le partenariat, qui a déjà permis la création de deux nouveaux centres de nettoyage communautaire à Scotstoun et Govan, continuera de sensibiliser au problème des déchets marins. BAE Systems fournira un financement de 100 000 £ pour soutenir le déploiement de la troisième phase de la campagne, élargissant ainsi l'engagement communautaire et la sensibilisation à l'éducation de Keep Scotland Beautiful. 'Avec tous les yeux rivés sur Glasgow pendant la COP26, il est important que nous continuions à porter le drapeau de la durabilité au sein de nos communautés locales', a commenté Paul Feely, directeur de l'Académie et de l'ingénierie, BAE Systems Naval Ships

