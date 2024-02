Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: partenariat avec l'Université de Portsmouth information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - BAE Systems et l'Université de Portsmouth ont lancé le tout premier programme d'apprentissage en ingénierie des systèmes spatiaux au Royaume-Uni.



Les candidatures sont désormais ouvertes pour la première promotion d'apprentis diplômés en spatial qui feront partie de projets tels que Azalea, qui devrait lancer son premier cluster de satellites multi-capteurs en orbite terrestre basse en 2025 pour fournir des renseignements en temps réel aux clients militaires.



Les apprentis acquerront des compétences autour de l'analyse de systèmes et de missions, le développement de logiciels, l'AOCS (système de contrôle d'attitude et d'orbite) et l'électronique auprès de 'certaines des personnes les plus talentueuses du secteur', assure BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.43%